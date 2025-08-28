Maltempo Marche, temporale in anticipo a Senigallia: calo termico

MeteoWeb

Il Nord è interessato da una forte ondata di maltempo causata dai resti dell’ex uragano Erin, caratterizzata da piogge torrenziali e forti temporali. Nella giornata di domani, il maltempo si estenderà anche alle regioni del Centro ma già oggi un temporale ha colpito Senigallia, nelle Marche, come ci segnala Gianluca D’Addato. Si tratta di un temporale inatteso, arrivato in anticipo rispetto alle previsioni, con annesso un brusco calo termico: la temperatura è scesa sotto i +28°C dopo aver raggiunto una massima di +31,6°C.

Per domani, la Protezione Civile regionale delle Marche ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e forte vento.

