Maltempo Messico, tempesta di grandine imbianca Tancítaro: scenari invernali ad agosto | FOTO e VIDEO

Una forte grandinata ha imbiancato il comune di Tancítaro, nello stato di Michoacán, nel Messico sudoccidentale. Le immagini condivise sui social mostrano che forti piogge accompagnate da grandine hanno ricoperto il terreno in diverse parti della città, creando l’illusione della neve. Le strade e i viali principali del comune sono stati ricoperti di grandine, creando un paesaggio invernale in pieno agosto.

L’evento, sebbene impressionante, non è insolito per questa regione montuosa del Michoacán occidentale, nota per il suo clima freddo e l’altitudine. La tempesta è iniziata nel pomeriggio di sabato 9 agosto, accompagnata da forti piogge e raffiche di vento. Nel giro di pochi minuti, la grandine si è accumulata in strati spessi diversi centimetri, ricoprendo il terreno, i tetti e le strutture. Il maltempo ha causato anche inondazioni che hanno influito sul traffico veicolare.

Danni lievi

La Protezione Civile Municipale ha riferito che i danni sono stati lievi, limitati principalmente a teloni e tende utilizzati in attività commerciali ed eventi all’aperto. Non sono stati segnalati feriti, né gravi danni ad abitazioni o infrastrutture urbane.

Le squadre di emergenza hanno effettuato pattugliamenti per monitorare i potenziali pericoli, ma gli sforzi si sono concentrati sulla rimozione degli accumuli di ghiaccio nelle aree di traffico e sulla prevenzione degli incidenti.

Il clima di Tancítaro

Tancítaro, nota per il suo clima fresco e la posizione nella Sierra Madre del Sur, ospita il Picco Tancítaro, il punto più alto del Michoacán. Pioggia e grandine sono frequenti, anche in estate, a causa dell’altitudine e delle condizioni meteorologiche della regione. Questo contesto fa sì che le precipitazioni consistenti non siano un evento isolato, ma piuttosto un promemoria della durezza e della bellezza del clima montano.