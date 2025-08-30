Maltempo Molise: rovesci e temporali, devastante grandinata su Guglionesi | FOTO

MeteoWeb

Il passaggio della perturbazione dalle regioni peninsulari verso i Balcani ha mantenuto il Molise in una fase di instabilità atmosferica, capace di innescare temporali localmente intensi. Nel pomeriggio odierno un nucleo convettivo ha attraversato la regione, accompagnato da rovesci violenti, frequente attività elettrica e grandinate. Tra le aree più colpite spicca Guglionesi (CB), dove i fenomeni hanno causato i maggiori disagi e come è possibile osservare dagli scatti di Luigi Lucchese.

Intorno alle 16.30, una grandinata di eccezionale intensità, accompagnata da tuoni e fulmini, si è abbattuta su Guglionesi per circa un quarto d’ora, prima di lasciare spazio a un violento nubifragio. I chicchi di ghiaccio, del diametro anche di 4-5 centimetri, hanno perforato tapparelle, danneggiato terrazzi e balconi e distrutto numerose piante. Segnalati anche infissi rotti e danni a impianti di climatizzazione. Lungo le strade provinciali e interpoderali la forza del vento ha spezzato rami.

Il maltempo ha investito anche San Martino in Pensilis e la vasta area rurale sul versante del Biferno, dove i timori degli agricoltori sono rivolti soprattutto agli oliveti e alle coltivazioni stagionali, colpiti da grandine di grandi dimensioni.

Perché si sono verificati questi temporali

La configurazione atmosferica vede il fronte spostarsi verso est, mentre aria più fresca e umida nord-occidentale si inserisce nei bassi strati. Questo contrasto termico ha favorito la formazione di celle temporalesche, in grado di scaricare in poco tempo piogge intense e chicchi di grandine, soprattutto nelle zone collinari e interne.

Le previsioni per le prossime ore

Il quadro tenderà a migliorare tra domenica e lunedì: il Molise tornerà a vivere condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Contestualmente, le temperature scenderanno in modo sensibile rispetto ai giorni scorsi, riportandosi su valori in linea o leggermente sotto la media stagionale. L’ingresso di correnti di Maestrale contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca e ventilata, riducendo l’afa.

Gli effetti pratici sul territorio

Temporali residui ancora possibili nelle prime ore, poi rapido miglioramento.

ancora possibili nelle prime ore, poi rapido miglioramento. Vento di Maestrale in rinforzo lungo la costa, con mare localmente mosso.

in rinforzo lungo la costa, con mare localmente mosso. Temperature in calo, con massime più contenute e notti decisamente più fresche.

In sintesi: fase instabile agli sgoccioli per il Molise, con temporali in graduale attenuazione. Da domenica torna il sole e il clima più gradevole, grazie all’ingresso di correnti fresche e asciutte da nord-ovest.

