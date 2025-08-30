Maltempo Molise, temporali e forti raffiche di vento nell’Isernino: alberi caduti

MeteoWeb

Un forte temporale, insieme a forti raffiche di vento, ha interessato Isernia e alcuni centri del suo hinterland durante le prime ore del mattino. Sono caduti 49mm di pioggia a Isernia – Zona San Leucio, 39mm a San Eusanio e 32mm a Bojano – Località Massari. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia segnalano diversi interventi per la rimozione di alberi e rami dalla sede stradale soprattutto nelle borgate della città e nei vicini comuni di Sant’Agapito, Longano e Carpinone. La Protezione Civile, nel bollettino di ieri, aveva segnalato un’allerta gialla-arancione.

In nottata e già dal pomeriggio di ieri si è abbattuta sulla costa molisana un’ondata di maltempo con temporali e abbassamento delle temperature che ha richiesto la presenza dei Vigili del Fuoco in vari paesi della provincia di Campobasso. Nella serata di ieri, i pompieri hanno tirato le somme della giornata con 17 interventi portati a termine di cui tre alberi pericolanti a Baranello, San Giuliano di Puglia e Termoli.

A causa del forte vento e delle previsioni meteo non favorevoli, oggi rientro anticipato dalle Isole Tremiti verso il porto di Termoli per due imbarcazioni che effettuano il collegamento passeggeri estivo: lo Zenit e il Capri Jet. I due natanti sono partiti nel primo pomeriggio, subito dopo l’ora di pranzo dalle Tremiti, invece che a metà pomeriggio.

