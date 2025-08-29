Maltempo Nord Italia: dai downburst ai tornado mesociclonici, lo scenario estremo che cambia

MeteoWeb

Negli ultimi giorni il Nord Italia, e in particolare la Lombardia, sta vivendo una fase di maltempo che non si limita più a rovesci intensi o grandinate, ma che vede un cambio di passo nei fenomeni più pericolosi. Se fino a poco tempo fa a dominare erano i downburst – violente raffiche lineari che colpiscono ampie aree – ora i protagonisti sono diventati i tornado mesociclonici, generati da supercelle organizzate.

Proprio nelle ultime ore, tra Verderio (LC) e Medolago (BG), nel bergamasco, è stato osservato un tornado legato a una supercella, confermando le preoccupazioni: le condizioni atmosferiche attuali sono ideali per lo sviluppo di fenomeni tornadici anche in Italia.

Supercelle e tornado: il ruolo decisivo del wind shear

I tornado mesociclonici sono i più pericolosi in assoluto: nascono all’interno di supercelle, i temporali più organizzati e violenti che l’atmosfera possa produrre. A differenza di altre tipologie di trombe d’aria, questi eventi sono caratterizzati da maggiore intensità e capacità distruttiva.

Negli ultimi giorni i modelli meteorologici hanno segnalato la presenza di CAPE (energia potenziale convettiva) su valori medio-alti (1000-2500 J/kg), ma il vero protagonista è il wind shear, ovvero la variazione di velocità e direzione del vento con la quota. Con valori compresi tra 15 e 25 m/s, l’ambiente atmosferico è diventato un laboratorio perfetto per lo sviluppo di supercelle in grado di generare tornado.

In altre parole, se in passato era la sola energia disponibile (CAPE) a determinare l’intensità dei temporali, oggi è la configurazione del vento nei bassi strati a fare la differenza.

Downburst e tornado: due facce del maltempo estremo

Il territorio bergamasco ha conosciuto nelle scorse settimane anche downburst violenti, con raffiche superiori ai 100 km/h. Questi fenomeni, pur devastanti, hanno effetti diversi rispetto ai tornado: i danni da downburst si presentano in maniera ordinata e diffusa, mentre i tornado colpiscono in modo circoscritto ma caotico, lasciando dietro di sé un’impronta disordinata e altamente distruttiva.

Storicamente i downburst sono stati più comuni in Italia, ma la crescente frequenza di supercelle sta modificando questo scenario. L’aumento dei tornado osservati al Nord, specie nelle pianure a nord del Po, è un segnale che non può essere ignorato.

Un segnale da non sottovalutare

In sintesi, il maltempo che sta colpendo il Nord Italia segna una nuova fase: non più solo temporali con grandine e raffiche lineari, ma supercelle e tornado mesociclonici sempre più frequenti. Questo è dovuto a un profilo del vento favorevole, con shear molto marcato, che rende l’ambiente altamente propenso allo sviluppo di fenomeni estremi.

Queste condizioni, se confermate nelle prossime settimane, potrebbero trasformare la Pianura Padana in un vero e proprio “hotspot” per tornado ‘europei’. Una dinamica che merita attenzione, monitoraggio e consapevolezza, perché il rischio di eventi estremi non è più un’eccezione, ma una realtà sempre più concreta.

