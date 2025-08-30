Maltempo Piemonte, Coldiretti Torino: “la pioggia non ha rinverdito i pascoli”

MeteoWeb

Nonostante il maltempo, Coldiretti Torino ha evidenziato che la pioggia caduta negli ultimi giorni non è servita a rinverdire i pascoli alpini, “bruciati” da 3 mesi di caldo intenso e siccità. L’associazione chiede alla Regione di autorizzare la discesa anticipata dei margari dagli alpeggi. “È una stagione che in alcune vallate è decisamente da dimenticare. Un altro colpo all’economia d’alpeggio che non è solo identitaria per il territorio montano ma rappresenta anche un segmento importante dell’intera economia alpina torinese con ben 460 alpeggi attivi distribuiti in 11 valli e 3.000 addetti che lavorano in imprese perlopiù a conduzione famigliare“, commenta il presidente, Bruno Mecca Cici. “Le alte temperature di quelle settimane, proseguite a luglio e poi nella prima metà di agosto hanno letteralmente ‘bruciato’ i pascoli, soprattutto quelli esposti a Sud – Sud Ovest. Inoltre il forte caldo in quota ha fatto anche sciogliere più rapidamente del solito i nevai, che sono la scorta di acqua estiva. Molti rii alimentati da nevai o da sorgenti in quota sono così prosciugati mettendo a secco anche le derivazioni idriche che permettono l’irrigazione dei pascoli e, soprattutto, l’abbeveramento dei bovini. In questi giorni in molti alpeggi manca letteralmente l’acqua“.

