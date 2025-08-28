Maltempo Piemonte, frane nel VCO: 25 evacuati a Baveno | FOTO

MeteoWeb

Sono circa 40 gli interventi di soccorso per dissesti idrogeologici, alberi pericolanti, tagli di piante, infiltrazioni e prosciugamento effettuati dalle squadre permanenti e volontarie del Comando del Verbano-Cusio-Ossola dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ha investito la provincia del nord del Piemonte. Il bilancio della giornata conta due frane a Baveno, che hanno comportato l’evacuazione di 25 persone in totale (foto della gallery scorrevole in alto); frane anche nel Comune di Cossogno, con la chiusura al traffico della SP 90. Una frana è caduta anche nel Comune di Stresa, nella frazione di Someraro, con pesanti danni a un’abitazione privata, all’interno della quale non erano presenti persone.

I Vigili del Fuoco hanno anche recuperato due escursionisti in Val Vigezzo a circa 2000 metri di quota con il supporto del reparto volo VVF di Malpensa. Restano chiuse a scopo precauzionale la SS 549 (Macugnaga) e la SS 659 (Val Formazza).

