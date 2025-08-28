Maltempo Piemonte, oltre 1.900 blackout: picchi nel Vercellese e nel VCO

MeteoWeb

Sono 65 in Piemonte i centri operativi comunali attivati in occasione dell’ondata di maltempo. Le forti precipitazioni stanno interessando Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale. La Sala operativa della Protezione Civile regionale continua a monitorare la situazione. Fino alla mezzanotte è in vigore l’allerta arancione diramata dall’Arpa. Oltre 1900 i casi di disalimentazione dell’erogazione di corrente elettrica, con picchi nel Vercellese e nel VCO. Sono state chiuse in via cautelativa le statali del Colle della Maddalena ad Argentera (CN), quella della Val Formazza e la 549 a Calasca Castiglione (VB).

Nel pomeriggio è prevista un’intensificazione delle piogge sul Piemonte orientale, in attenuazione in serata. Una ripresa delle precipitazioni è segnalata per domani pomeriggio.

In una nota, il Presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, ringraziano i volontari che sono all’opera per il monitoraggio della situazione ed invitano i cittadini alla prudenza ed a evitare spostamenti se non strettamente necessari, soprattutto nelle zone montane.

Maltempo ad Asti: piove dentro l’ospedale

Infiltrazioni d’acqua dalla copertura in plexiglass si sono verificate nell’ospedale Cardinal Massaia ad Asti per effetto del temporale di questa mattina. Per la raccolta dell’acqua sono stati posizionati dei “bidoni”. Non ci sono stati danni alle attrezzature mediche. L’edificio, inaugurato nel 2004, non era stato progettato per sopportare il carico e la violenza di acqua delle perturbazioni atmosferiche conosciute in questi ultimi anni. “Questa mattina – scrive l’Asl in una nota stampa – si sono verificate perdite, in particolar modo, sui lucernari della copertura in plexiglass del tetto, con conseguenti e abbondanti infiltrazioni nella piazza sottostante prontamente messa in sicurezza dal personale tecnico. Le opere di manutenzione realizzate e intensificate in questi ultimi mesi hanno fortunatamente impedito danni alle attrezzature mediche”.

“Al mio arrivo a gennaio scorso – commenta il direttore generale dell’Asl di Asti, Giovanni Gorgoni – mi avevano anticipato che questo ospedale ancora bellissimo aveva, tra le caratteristiche, la vulnerabilità in caso di pioggia. In ventuno anni nulla è stato fatto sulla problematica che ora si fa sempre più vistosa e frequente. Oggi constatiamo che solo per accedere al tetto e ispezionarlo occorrono circa 100mila euro di spesa, a cui vanno aggiunti i costi di inevitabile riparazione e sostituzione degli elementi ammalorati”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.