Maltempo Piemonte, 200 mm in 36 ore: si alzano i livelli dei fiumi, Verbania in allerta | VIDEO

Continua a piovere in Piemonte a causa della perturbazione originata dai resti dell’ex Uragano Erin, e le intense precipitazioni stanno determinando innalzamenti dei corsi d’acqua. Centro Meteo Piemonte riporta un’impennata del torrente San Bernardino a Verbania: raggiunti i 7.16 metri, si sfiora la soglia rossa di pericolo. Gli accumuli pluviometrici in zona prealpina sfiorano ormai i 200 mm nelle ultime 36 ore, in ulteriore incremento nel corso del pomeriggio-sera di oggi.

Le precipitazioni si manterranno a carattere eccezionale nella regione, a causa dell’ulteriore avvicinamento della depressione con afflusso di aria fredda e instabile in quota. Domani il transito dell’asse della saccatura sul Piemonte porterà ad una generale attenuazione dei fenomeni in un contesto ancora moderatamente instabile.

Con l’aggravarsi delle condizioni meteo nel Piemonte settentrionale, e in particolare nel Verbano Cusio Ossola, ANAS da mezzanotte ha chiuso al traffico la statale 659 della valle Anzasca, che conduce a Macugnaga. Quattro i punti interessati dallo stop: al km 10+000 in località Gurva nei pressi della diga in comune di Calasca Castiglione; al km 12+000 tra Pontegrande (Bannio Anzino) e Val Bianca (Calasca Castiglione); al km 23+600 alla galleria Rio Valle in località Pestarena (Macugnaga) e al km 26+300 tra Pestarena e Borca (Macugnaga). La strada rimarrà chiusa fino a quando il livello di allerta, al momento giallo, rientrerà. È consentito il passaggio dei mezzi di soccorso.

