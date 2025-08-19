Maltempo Piemonte, inizia il peggioramento: primi forti temporali sulle Alpi occidentali e sulle Langhe | FOTO

MeteoWeb

Inizia il peggioramento in Piemonte, con i primi rovesci e forti temporali che stanno colpendo le Alpi occidentali e le Langhe: sotto i fenomeni più intensi non si escludono nubifragi e grandinate. Sono già caduti 35mm di pioggia a Ponte di Nava, 14mm a Roccaverano, 13mm ad Argentera, Lemie, 12mm a Pontechianale, Crissolo Po, 11m a Dronero, Monterosso Grana, 10mm a Paesana.

Arpa Piemonte segnala che “dal pomeriggio di oggi aumentano le condizioni di instabilità a partire dai rilievi occidentali e sudoccidentali, con rovesci e temporali localmente anche intensi che interesseranno le zone di pianura nella seconda parte del pomeriggio. Domani temporali anche di forte intensità in particolare sul settore orientale della regione. Possibili raffiche di vento e grandinate associate ai fenomeni più intensi“. È stata emessa un’allerta meteo gialla.

