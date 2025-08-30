Maltempo Puglia, altro round di temporali in serata tra Tarantino e Brindisino: spettacolari Shelf Cloud, voli dirottati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Giornata movimentata per il maltempo in Puglia. Dopo i forti temporali del pomeriggio, con nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento che hanno colpito Barese e Brindisino, un nuovo round di temporali ha interessato la regione in serata. In particolare, una linea temporalesca si è formata tra Tarantino e Brindisino, regalando spettacolari quanto spaventose Shelf Cloud (o nubi a mensola). Anche in questo caso, i temporali hanno dato origine a forti piogge e forti raffiche di vento. Impressionanti le immagini che arrivano da Francavilla Fontana (Brindisini), colpita da un forte downburst, ossia forti raffiche di vento lineari in uscita dal temporale.

I dati pluviometrici più rilevanti della giornata di oggi in Puglia indicano: 48mm a Fasano, 35mm a Carovigno, 34mm a Matino, 30mm a San Pancrazio Salentino, 29mm a Martina Franca, 28mm a San Vito dei Normanni, 25mm a Brindisi, 23mm ad Alberobello.

Maltempo a Ceglie Messapica, annullata serata kermesse La Piazza

A causa di un violento nubifragio è stata annullata la terza, e ultima serata, della kermesse politica La Piazza a Ceglie Messapica, dove era attesa, tra le altre, l’intervista al vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Raffaele Fitto aveva già raggiunto il comune in provincia di Brindisi, ma ha dovuto poi lasciare Ceglie Messapica per le difficili condizioni meteo. “Nonostante avessimo preparato una soluzione alternativa al coperto, i temporali – spiegano dall’associazione ‘La Piazza’ che organizza l’evento – hanno causato dei black-out sulla linea elettrica e sulle celle telefoniche, rendendo impossibile lo svolgimento dell’evento in sicurezza”.

“Ringraziamo il vicepresidente della commissione Ue, Raffaele Fitto, per la sua grande disponibilità, confermata questa sera nonostante il maltempo che ha colpito Ceglie Messapica. Purtroppo – afferma il Presidente dell’associazione ‘La Piazza’ ed editore di Affaritaliani, Marcello Antelmi – non ci sono state le condizioni per garantire un suo intervento in piena sicurezza. Estendo i ringraziamenti anche agli altri ospiti previsti da programma. Siamo soddisfatti dall’esito di questa edizione e rinnoviamo a tutti l’invito per il prossimo anno, con un programma sempre ricco di ospiti e temi trattati”.

Dirottati sei voli previsti in arrivo a Brindisi

Sei voli previsti in arrivo all’aeroporto di Brindisi sono stati dirottati in altri scali a causa del maltempo che ha interessato la zona nel tardo pomeriggio. Pioggia e temporali per oltre un’ora e di conseguenza è stato impossibile garantire l’atterraggio in sicurezza ai voli provenienti da: Pisa, Orio al Serio, Zurigo, Verona, Parigi Beauvais, e Ginevra. Atterrato, invece, pochi minuti fa il volo proveniente da Manchester.

