Maltempo Puglia, nubifragi nel Foggiano: strade e campagne allagate, danni e disagi da Mattinata a San Nicandro Garganico

Dalla giornata di ieri fino a questa mattina, una violenta ondata di maltempo ha colpito gran parte della provincia di Foggia, provocando allagamenti, la caduta di rami e danni a diverse abitazioni. In città, il forte vento ha divelto una struttura esterna situata su un attico in via Vincenzo Salvato, facendola precipitare sulla strada e danneggiando alcune auto parcheggiate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati in tutta la provincia per fronteggiare le emergenze.

Particolarmente grave la situazione a Mattinata, dove un nubifragio ha causato danni ingenti al territorio. Il Comune ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale, dopo che piogge e vento hanno compromesso circa l’80% della produzione olivicola, come dichiarato dal sindaco Michele Bisceglia. “Una bomba d’acqua accompagnata da un forte vento ha divelto alberi di olivo in particolare, allagando strade, danneggiando le strutture balneari“, ha affermato il primo cittadino.

A San Nicandro Garganico un violento nubifragio ha causato il riversamento delle acque piovane nei punti di maggiore criticità idrogeologica del centro abitato con conseguenti allagamenti anche di alcune arterie stradali. Il nubifragio ha provocato l’allagamento anche di 3 cabine Enel con disagi per alcune abitazioni.

