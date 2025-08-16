Maltempo Reggio Calabria, piogge alluvionali in Aspromonte: accumuli pluviometrici mostruosi nell’Area Grecanica | DATI

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, 16 agosto, la provincia di Reggio Calabria è stata investita da un violento temporale che ha avuto origine sullo Stretto di Messina, provenendo dalla Sicilia. L’intensità dell’evento meteo ha raggiunto picchi significativi, con un impatto devastante nella fascia meridionale dell’Aspromonte, in particolare nella zona della Grecanica e della Bovesia. Le località di Roccaforte del Greco e Bagaladi sono state tra le più colpite, con accumuli pluviometrici di 84 mm e 74 mm rispettivamente. In queste aree si sono verificati numerosi disagi a causa di frane, smottamenti e allagamenti. Il maltempo ha creato molte criticità per gli abitanti delle zone montane, specialmente in un weekend festivo in cui si prevedeva un afflusso di turisti.

Oltre alle forti piogge, sono stati registrati eventi di grandine e un significativo abbassamento delle temperature. A Gambarie, ad esempio, la temperatura è scesa a 16°C, mentre a Roccaforte del Greco si è raggiunto un minimo di 13°C, con un evidente cambiamento nelle condizioni meteo.

Il maltempo in provincia di Reggio Calabria: un fenomeno non isolato

Non si è trattato di un fenomeno isolato. La provincia di Reggio Calabria aveva già vissuto, in mattinata, violenti temporali che avevano colpito la Piana di Gioia Tauro e la Costa Viola. A Rosarno, ad esempio, si sono registrati oltre 50 mm di pioggia, mentre tra i 20mm e i 30 mm di pioggia sono caduti nelle località della Costa Viola, tra cui Scilla, Bagnara, Palmi e Taurianova.

Questo maltempo è particolarmente insolito per il mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un clima caldo e secco. Agosto è solitamente uno dei mesi più secchi dell’anno, con solo uno o due giorni di pioggia, e a volte nemmeno quello. Quest’anno, invece, siamo già al terzo o quarto giorno di pioggia, con una media ben superiore alla norma. Il mese di luglio, per esempio, ha visto altri 4-5 giorni di pioggia.

Supercelle temporalesche nel basso Tirreno e fulmini visibili

Non solo la zona di Reggio Calabria, ma anche le Isole Eolie sono state colpite da due supercelle temporalesche che hanno generato forti tempeste di fulmine. I fulmini sono stati visibili da località come Tropea e Capo Vaticano, e al momento sono in rotta verso lo Stretto di Messina, con una situazione che continua ad essere monitorata dalle autorità meteo.

Il maltempo, purtroppo, non sembra destinato a placarsi in tempi brevi, e le previsioni indicano che nelle prossime ore il rischio di nubifragi e frane rimarrà elevato, soprattutto nelle zone montane e collinari del territorio.

Gambarie e la Diga del Menta

Anche Gambarie e la Diga del Menta hanno visto abbondanti precipitazioni. La Diga del Menta, che l’anno scorso aveva mostrato segni preoccupanti di siccità, ora si trova in ottima forma grazie alle piogge recenti.

Questo 16 agosto a Reggio Calabria è stato segnato da un evento atmosferico fuori dalla norma, con piogge torrenziali, frane, grandine e un abbassamento anomalo delle temperature.

Maltempo Calabria, temporale sulla piana di Gioia Tauro

