Maltempo, forti temporali anche nello Stretto di Messina: nubifragio e freddo anomalo a Reggio Calabria | VIDEO

Il weekend di Ferragosto è stato contraddistinto da un’intensa ondata di maltempo che ha colpito con forza il Centro-Sud, causando disagi in molte regioni. Tra i fenomeni più gravi, forti temporali e nubifragi che si sono abbattuti su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare nelle ultime ore nelle province di Reggio Calabria e Messina. Dopo le piogge abbondanti della mattinata in provincia di Reggio Calabria, con la Piana di Gioia Tauro e la Costa Viola sommerse dall’acqua, nel primo pomeriggio si è sviluppato un violento temporale nello Stretto di Messina, che ha colpito indistintamente entrambe le sponde.

Le temperature sono crollate in pochi minuti: da 31° a un clima autunnale di 22°, con i bagnanti che hanno abbandonato le spiagge e i lidi che hanno chiuso i loro stabilimenti. L’intensità della pioggia ha sorpreso molti, superando i 5-10 mm in alcune stazioni meteo di Reggio Calabria e del sud di Messina.

Sicilia sotto il nubifragio

Sulla Sicilia, i temporali più intensi si sono verificati nelle province orientali: Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta sono state devastate da veri e propri nubifragi, con accumuli di pioggia elevati che hanno causato allagamenti e disagi alla viabilità. Le previsioni di MeteoWeb erano chiare, e la tempesta non si è fatta attendere, confermando le previsioni dei giorni scorsi.

Campania, Basilicata e Puglia sotto il maltempo

Non solo Calabria e Sicilia: anche il Cilento, la provincia di Salerno, il tarantino e gran parte della Basilicata sono stati colpiti da intensi temporali, con la pioggia che ha interessato la Campania centro-meridionale e la Puglia. Le temperature, in tutta la zona, sono crollate drasticamente, dando un colpo di scena a chi si trovava in vacanza nel sud Italia.

