Maltempo Rieti: la Giunta comunale chiede lo stato di calamità

In conseguenza dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio della Città di Rieti lo scorso 21 agosto, la Giunta comunale ha approvato la dichiarazione di stato di calamità naturale ai sensi dell’art.15 c.1 L.R. Lazio n.2/2014 e avanzerà richiesta di riconoscimento alla Regione Lazio. È quanto si legge in una nota. La decisione è stata assunta a seguito agli eventi meteorologici particolarmente intensi che hanno causato danni alla viabilità, al patrimonio arboreo cittadino e soprattutto alle coperture di strutture sia di proprietà pubblica che privata.

Il Settore Manutenzione, la Polizia Locale, la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco, nel corso dell’evento e nelle successive ore, hanno effettuato numerosi interventi per eliminare criticità e pericoli per la pubblica e privata incolumità e, con ordinanza del 26 agosto, il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha attivato il C.O.C. – Centro Operativo Comunale – al fine di ottenere una stima delle strutture danneggiate dall’evento, necessaria per la formulazione della richiesta di dichiarazione dello “stato di calamità naturale” alla Regione Lazio.