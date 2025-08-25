Maltempo Russia, grandine e pioggia si abbattono su San Pietroburgo: allagamenti e città imbiancata | FOTO

MeteoWeb

La città di San Pietroburgo, in Russia, è stata colpita da una forte grandinata, pioggia e vento nella giornata di oggi, lunedì 25 agosto. Le intemperie si sono abbattute su auto e case, costringendo i passanti a cercare riparo. I residenti della città hanno cercato frettolosamente di ripararsi dalle intemperie, correndo verso le loro case o nascondendosi sotto le chiome degli alberi. In alcune zone, la grandine ha ricoperto il terreno con uno spesso strato bianco. Un intero campo da calcio è stato disseminato di chicchi di grandine in via Ilyushin, cambiando colore da verde a bianco. Mentre gli alberi e il terreno hanno accettato docilmente il bombardamento di ghiaccio, le auto sorprese dalla grandine hanno attivato gli allarmi.

Il diluvio ha interessato anche i quartieri Parnas e Frunzensky di San Pietroburgo. Secondo i dati radar, si sta osservando un temporale intenso e lento nelle vicinanze di San Pietroburgo e nella città stessa. Sono emersi avvisi di possibili inondazioni locali.

Il diluvio ha infatti causato allagamenti sulle strade: in via Begovaya, le auto sono finite in acqua e gli automobilisti hanno cercato di spingere manualmente i loro veicoli fuori dal “lago” formatosi improvvisamente. Sulla Tangenziale, le auto hanno slittato sull’asfalto a causa degli pneumatici estivi.

L’ultima settimana dell’estate meteorologica a San Pietroburgo sarà simil-autunnale. Il meteo sarà nuovamente controllato dai cicloni, il primo dei quali oggi ha il suo centro sulla regione di Leningrado e si sposterà verso nord e poi verso est nei prossimi giorni. Nella seconda metà della settimana, la regione avvertirà l’avvicinarsi del prossimo vortice ciclonico da ovest, l’ex uragano Erin che in questa settimana influenzerà pesantemente il meteo in Europa.