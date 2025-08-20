Maltempo Sicilia: proseguono le ricerche del disperso a Leonforte

MeteoWeb

Proseguono a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso nel torrente Crisa, il cui livello dell’acqua si è ridotto: è quanto riportano i vigili del fuoco, impegnati da più di 12 ore nelle operazioni con 2 squadre a terra, soccorritori fluviali e cinofili. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.