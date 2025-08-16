Maltempo Sicilia: forte temporale a Piazza Armerina, grandine e vento intenso | VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito la Sicilia, con un violento temporale che ha scatenato forti piogge, grandine e raffiche di vento a Piazza Armerina, nella provincia di Enna, come conferma un video di David Cartarrasa. Il fenomeno atmosferico ha sorpreso la città e i suoi abitanti, causando disagi e danni in alcune zone. La grandine, che ha imbiancato il suolo, è stata accompagnata da intense raffiche di vento che hanno reso difficile la circolazione nelle strade. I temporali, che si sono sviluppati nel corso della giornata, stanno proseguendo il loro percorso, interessando tutto il settore orientale dell’isola. Nonostante l’intensità dei fenomeni, la costa tirrenica sembra al momento essere esente da queste perturbazioni.

