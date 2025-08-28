Maltempo, storm-chaser tedeschi seguono supercella nel Bresciano: “grave minaccia di temporale” | VIDEO

MeteoWeb

Mentre gli effetti dell’ex Uragano Erin si fanno sentire sul Nord Italia, flagellato da piogge torrenziali e forti temporali, anche un team dei noti storm-chaser tedeschi, Unwetter-Freaks, è arrivato al Nord Italia per documentare i violenti fenomeni in atto. In particolare, il team è attivo nel Bresciano dove sta seguendo una potente supercella che minaccia forti raffiche di vento e persino tornado in Pianura Padana. “A sud-ovest di Brescia, ora si è formata una potente supercella che si sta muovendo verso nord-est verso il Lago di Garda. C’è una grave minaccia di temporale in questa regione nelle prossime due ore!”, avvertono gli storm-chaser tedeschi, pubblicando le spettacolari quanto spaventose immagini a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.