Allerta Meteo, attenzione alla cella temporalesca in Pianura Padana: “rischio forti raffiche di vento o tornado significativo”

Un forte maltempo sta flagellando il Nord Italia a causa dell’ex Uragano Erin che si abbatte sulle Isole Britanniche. Piogge torrenziali stanno colpendo Piemonte e Lombardia ma a preoccupare ora è anche l’intensa cella temporalesca sull’Appennino Emiliano e confine con la pianura Lombardo/Emiliana. PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano, ha emesso un aggiornamento proprio per Lombardia-Veneto: “un rapido aggiornamento è stato emesso per la Pianura Padana centrale per possibile fenomenologia forte/severa in rapida evoluzione verso est-nordest. Raffiche di vento severe ed estese sono probabili. Rischio tornadico non trascurabile, con un evento anche significativo”, viene evidenziato.

“Alle ore 12:30 UTC un’intensa cella temporalesca si sta intensificando sull’Appennino Emiliano e confine con la pianura Lombardo/Emiliana. Dalle ultime simulazioni RUC e rilevazioni un intenso flusso da oriente sta rientrando dall’Adriatico in direzione della Lombardia centrale apportando instabilità di basso livello e masse estremamente umide. DP >22-23 sono presenti ad est della cella in corrispondenza di un flusso al suolo di intensità localmente>10-12m/s (in particolare sul Veronese e Bresciano). La cella muove rapida in direzione ENE ed è prevista continuare almeno fino al Lago di Garda/Vicentino appena a sud della fascia pedemontana. Impressionanti parametri cinematici continuano a venire simulati nella zona di confluenza superficiale tra il flusso da SE e il barrier-jet in rientro dal Friuli/ Alta pianura Veneta. In assenza di radiosondaggi in zona non è possibile stabilire se la cella sia elevata o surface-based. Ad ogni modo una transizione verso un sistema surfaced based non dovrebbe essere improbabile nel moto verso ENE”, spiegano gli esperti di PRETEMP.

“Raffiche di vento da forti a severe sono previste (possibili eventi >30m/s) data la progressiva entrata di aria secca su masse superficiali sature. Rischio tornadico elevato. Qualora la cella rimanesse discreta, un evento significativo non è escluso tra Bresciano e Veronese. La fenomenologia predominante dipendere dal tipo di sistema. Grandinate anche di diametro severo sono probabili ma in forma minore rispetto a vento e tornado”, concludono gli esperti di PRETEMP.

