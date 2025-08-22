Maltempo, Toscana nella morsa del Ciclone Lukas: temporali, vento forte e danni tra Grosseto e Marina di Pietrasanta

MeteoWeb

Il Ciclone Lukas, che da giorni interessa gran parte della Penisola, si sta gradualmente allontanando dall’Italia, ma le sue conseguenze continuano a farsi sentire, con condizioni meteorologiche ancora instabili. Ieri, giovedì 21 agosto, la Toscana è stata tra le regioni più colpite, in particolare l’Arcipelago Toscano e le coste meridionali, duramente segnate da temporali e raffiche di vento. Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Eugenio Giani, nell’arco di sole 3 ore sono state registrate oltre 10mila fulminazioni tra l’Isola d’Elba e le coste di Grosseto e Livorno.

Un vasto sistema temporalesco ha interessato l’Arcipelago Toscano, il basso livornese e la provincia di Grosseto, mentre un altro fronte temporalesco ha colpito Marina di Massa, provocando piogge intense e raffiche di vento particolarmente forti.

La Versilia non è stata risparmiata: ieri sera a Marina di Pietrasanta (Lucca), nella zona di Fiumetto, il vento ha causato danni ad alcuni stabilimenti balneari. I balneari locali si sono subito attivati per ripristinare le aree colpite e preparare le spiagge all’accoglienza dei turisti nelle prossime giornate.

Anche la provincia di Grosseto ha subito disagi e danni, fortunatamente senza gravi conseguenze per la popolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti in più zone per rimuovere alberi caduti, affrontare piccoli smottamenti e allagamenti. Un primo intervento è avvenuto intorno alle 02:30 di questa notte a Principina a Mare, dove un pino è caduto su un’auto parcheggiata, senza causare feriti.

Un secondo intervento più complesso si è registrato alle 05:30 in via Mercurio, all’angolo con via Platino, nel centro di Grosseto. Una pianta di grandi dimensioni è crollata abbattendo un palo della pubblica illuminazione e danneggiando un’auto di servizio dell’Acquedotto del Fiora. Altre tre vetture parcheggiate sono state solo sfiorate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti una pattuglia della polizia stradale e tecnici Enel per verificare eventuali danni alla rete elettrica.

