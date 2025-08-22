Maltempo Toscana, divieto di balneazione in alcuni tratti di mare a Livorno

MeteoWeb

In seguito alle forti piogge dei giorni scorsi, Asa ha comunicato di aver attivato lo scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento. Per questo motivo, il Comune di Livorno ha disposto in via preventiva il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti del litorale cittadino. Interessati gli specchi d’acqua Bellana, Accademia Sud, Ardenza Sud, oltre alla foce del Rio Felciaio, già interdetta con precedente ordinanza per tutta la stagione balneare.

Adesso – spiega una nota – occorrerà attendere l’esito dei campionamenti disposti da Arpat, in base ai quali l’Amministrazione comunale potrà revocare in tutto o in parte i divieti e ripristinare la balneazione.