Maltempo Toscana: interventi dei Consorzi di bonifica. Cade ramo a Firenze, ferita una 28enne

Sono state ore di forte maltempo in Toscana, sferzata da forti temporali che hanno provocato nubifragi, grandine e forti raffiche di vento, responsabili di danni su vaste aree del territorio regionale. A causa del vento, intorno alle 17:30 di oggi, è caduto un ramo da un platano in Piazza Niccolò Acciaioli, nella frazione del Galluzzo a Firenze, colpendo ad un piede una ragazza che stava passando. La passante, 28 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia municipale, i Vigili del Fuoco e la direzione Ambiente del Comune che ha svolto un sopralluogo e controllato la pianta. Il ramo caduto – spiega una nota di Palazzo Vecchio – si è staccato dalla cima una pianta del diametro di 24cm, controllata l’ultima volta il 2 febbraio 2024, inserita nella classe B di rischio (basso) senza prescrizione di potature da eseguire. Il prossimo controllo previsto dai professionisti agronomi incaricati era programmato per il 21 marzo 2027. L’assessore comunale al welfare Nicola Paulesu si è recato all’ospedale ed è in contatto con i servizi sanitari per seguire le condizioni della ragazza.

Maltempo, a Prato 28 interventi ma tanti ancora in coda

A Prato, dopo l’ondata di maltempo, nelle ultime 12 ore sono stati effettuati 28 interventi per la rimozione di rami e oggetti pericolanti, in particolare comignoli, gronde e parti di coperture. Quattro le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate con l’ausilio di un’autoscala e due piattaforme aeree, una delle quali inviata dal comando di Firenze. Ancora, però, “rimangono numerose richieste di intervento in coda”, si spiega.

Maltempo Toscana, interventi dei Consorzi di bonifica

Consorzi di bonifica in azione per il maltempo che nelle scorse ore ha colpito alcune zone della Toscana. Importanti nubifragi hanno interessato l’isola d’Elba e molte altre zone della regione, da Prato a Grosseto. Per gestire al meglio la situazione e permettere il regolare deflusso dei corsi d’acqua, le attività maggiori si sono registrati nelle aree di competenza del Consorzio di bonifica 1 Toscana nord e del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud.

Anche in previsione di possibili nuove perturbazioni in arrivo – spiega una nota – tecnici e operai del Consorzio di bonifica Toscana nord sono al lavoro per pulire e liberare i corsi d’acqua, dove le piene hanno trascinato vegetazione e detriti. I due ravvicinati fronti temporaleschi di ieri pomeriggio hanno infatti riversato importanti quantità di acqua sul territorio, in particolare sulla costa apuo-versiliese a nord di Viareggio. Il dato più importante è stato registrato a Pietrasanta, con oltre 100mm di pioggia. Nella zona di Viareggio nord è stato monitorato con particolare attenzione il Fiumetto, insieme a fossi e canali del reticolo più vicino. A Massa Carrara, le Fosse Maestra e Brugiano hanno scaricato normalmente in mare mentre sul Magliano sono state chiuse le paratoie e attivate le idrovore per agevolare lo scolo. Si è reso necessario un intervento notturno da parte di una ditta incaricata per rimuovere il materiale vegetale accumulato in alveo nel Rio Ritomboli a Massarosa.

Anche il Consorzio di bonifica 6 Toscana sud si è mobilitato per far fronte all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito gran parte del comprensorio, in particolar modo il sud della provincia di Grosseto. Il dato pluviometrico riporta 130 millimetri di pioggia in due ore a Orbetello e a Monte Argentario, tra i 70 e i 100 millimetri in tutte le zone limitrofe. I tecnici del Consorzio stanno vigilando, sin dalla nottata, sui corsi d’acqua e sulle opere idrauliche. Già dalla notte sono entrati in funzione tutti gli impianti idrovori, a cominciare da quello di Albinia. A causa dell’intorbidimento delle acque del fiume Ombrone si è resa necessaria la chiusura dell’impianto di irrigazione.

Ha retto bene il reticolo nell’area del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno così come nessuna criticità si è registrata a livello di corsi d’acqua nei comprensori dei Consorzi 4 Basso Valdarno, 2 Alto Valdarno e 5 Toscana costa.

