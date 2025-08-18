Maltempo Toscana, nubifragio ad Arezzo: “le opere hanno mitigato gli effetti”

MeteoWeb

“Il nubifragio abbattutosi ieri nella città di Arezzo ha interessato anche la zona di via Romana, area dove il gestore del servizio idrico integrato sta realizzando, in collaborazione con il Comune di Arezzo, una serie di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, interventi tuttora in corso e non ancora completamente ultimati. L’investimento da 3 milioni di euro è suddiviso in due lotti funzionali: il primo, già ultimato e messo in esercizio nel corso del 2024, riguarda l’area di via Ippolito Nievo e le strade adiacenti da dove le acque meteoriche sono state intercettate e derivate verso il torrente Vingone“. Lo sottolinea Nuove Acque.

“Il secondo lotto, in corso di realizzazione – aggiunge l’azienda in una nota -, consentirà di far defluire le acque meteoriche dalla zona di via Romana, nel tratto compreso tra via Salvadori, via Chiarini, e via Foscolo, verso il torrente Fossatone. I sopralluoghi effettuati durante e dopo l’evento dimostrano che le opere già ultimate del primo lotto hanno consentito di evitare gli allagamenti che si sarebbero verificati in casi come questi. Lo stesso beneficio sarà possibile averlo anche nelle altre zone quando sarà terminato il secondo lotto, previsto entro fine 2025″.