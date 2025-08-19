Maltempo Toscana, altro violento nubifragio ad Arezzo: sottopassi allagati

MeteoWeb

Terzo violento nubifragio in tre giorni su Arezzo. L’ultimo c’è stato nel pomeriggio e ancora una volta, si registrano allagamenti in diversi punti della città che hanno generato difficoltà alla viabilità. Allagati i sottopassi del Baldaccio e di via Fratelli Lebole. Chiusa via Arno per motivi di sicurezza. Un fiume d’acqua ha invaso Corso Italia. Numerose le segnalazioni degli automobilisti. Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari de La Racchetta sono intervenuti nei punti critici, in particolare tra via Mecenate, via Pasqui e Piazza Andromeda. I sopralluoghi sono scattati poco dopo le 17 e sono proseguiti con l’arrivo di un nuovo fronte temporalesco dopo le 18. I danni erano già stati ingenti domenica 17 agosto. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza.

“Arezzo e Perugia sono state flagellate da un forte nubifragio che ha messo a dura prova le città e alcune zone delle rispettive province. Ad Arezzo alcune zone sono state e sono maggiormente sotto pressione perché sottoposte a precipitazioni intensissime in poco tempo – commenta il vicesindaco Lucia Tanti – Sono in costante monitoraggio i sottopassi e le zone più delicate. Si registrano allagamenti anche in alcuni comuni limitrofi ad Arezzo, si raccomanda prudenza alla guida”.

Nella zona di Castiglion Fibocchi, dove sono caduti 88mm di pioggia in 3 ore, sono segnalati allagamenti di garage e scantinati. “Temporali attivi sulla provincia di Arezzo, in particolare sul Casentino. In 3 ore registrati 88mm di pioggia a Castiglion Fibocchi dove sono in corso interventi per alcuni allagamenti”, ha scritto sul suo profilo Instagram il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

