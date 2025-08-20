Maltempo Toscana: tempesta sul litorale pisano e nubifragi nell’entroterra

MeteoWeb

La Toscana torna a fare i conti con il maltempo estivo. La scorsa notte una violenta tempesta ha colpito il litorale pisano: forti raffiche di vento hanno sferzato alcuni tratti della costa, causando danni agli stabilimenti balneari di Tirrenia. Ombrelloni sono stati divelti e lettini trascinati in mare. Le conseguenze delle forti piogge si sono fatte sentire anche nell’aretino, con un picco record a Castiglion Fibocchi, dove in 3 giorni sono caduti 88 millimetri di pioggia. Allagamenti e disagi hanno interessato anche il capoluogo, già colpito da un temporale domenica scorsa.

Per tutta la giornata odierna la Toscana resta sotto allerta gialla per rischio idrogeologico, estesa a tutto il territorio regionale.

