Maltempo Toscana, forte vento a Forte dei Marmi: danni agli stabilimenti balneari

MeteoWeb

Il maltempo del 28 agosto ha causato danni anche sul territorio di Forte dei Marmi, dove le forti raffiche di vento hanno colpito i bagni Angelo, Carlo Annetta e Vasco. I lavori di ripristino sono già in corso per risolvere la situazione di criticità. Lo rende noto il Comune. ”Ringraziamo i balneari che si sono rimboccati le maniche e hanno prontamente reagito alle avversità”, ha dichiarato l’assessore alla viabilità Massimo Lucchesi. Non sono stati riscontrati altri danni, ad eccezione di alcuni rami caduti e già rimossi in alcuni parchi. La costante e capillare manutenzione, effettuata dall’amministrazione comunale su strade e luoghi pubblici, ha scongiurato un’emergenza più grave.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.