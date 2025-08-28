Maltempo Veneto, grandine grossa a Carbonera: danni alle auto nel Trevigiano | FOTO

MeteoWeb

Tra i vari fenomeni violenti causati dall’ondata di maltempo generata dai resti dell’ex uragano Erin in Italia c’è anche la terribile grandinata che ha colpito il Trevigiano con chicchi fino a 6cm di diametro. Incredibili le immagini che arrivano da Carbonera, località poco distante da Treviso. Segnalati danni alle auto e ad altri oggetti in zona. Il temporale ha scaricato anche tanta pioggia, accompagnata da tantissimi fulmini e forti raffiche di vento. A Treviso, il temporale ha scaricato 48mm di pioggia finora.

Ora l’attenzione è rivolta al vasto sistema temporalesco in atto tra alta Toscana ed Emilia occidentale che sta risalendo verso nord-est, portando forti nubifragi e forti raffiche di vento. Forti rovesci temporaleschi sono in atto anche tra pedemontane venete, settori prealpini e tra Cremonese e Garda.

