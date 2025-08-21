Maltempo Veneto, Zaia: “attenzione nelle prossime ore nelle aree montane, pedemontane e dell’alta pianura”

MeteoWeb

“Il Veneto sta affrontando una fase di maltempo che nelle ultime ore ha colpito in particolare le province di Padova e Venezia con allagamenti, danni d’acqua e disagi alla viabilità. Secondo ARPAV, nelle prossime ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle aree montane, pedemontane e dell’alta pianura, con un graduale miglioramento atteso sui settori centro-meridionali nel corso del pomeriggio“: è quanto rende noto il Presidente della Regione Luca Zaia, che conclude: “Invito tutti i cittadini a limitare gli spostamenti nelle zone più colpite dagli allagamenti, anche per non andare a complicare gli spostamenti dei mezzi di protezione civile che saranno impegnati in queste ore, e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Il raccordo costante tra Regione, Vigili del Fuoco, amministrazioni comunali e volontariato ci consente di affrontare con efficacia anche questa emergenza“.

