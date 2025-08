Maxi investimento da 71 milioni di euro nel giacimento Irena: lo snodo strategico per l’energia europea

MeteoWeb

La compagnia energetica Energean, con sede nel Regno Unito, ha dato il via libera a un investimento da 71 milioni di euro per lo sviluppo del giacimento di gas Irena, situato nel Nord Adriatico, al largo della costa croata. L’obiettivo è chiaro: iniziare la produzione entro la metà del 2027, con una stima di output pari a 1.700 barili equivalenti di petrolio al giorno. Questa mossa non si limita a un’operazione di sfruttamento locale, ma si inserisce in un più ampio contesto di strategia energetica europea. Con le tensioni geopolitiche in continua evoluzione e la necessità di affrancarsi dal gas russo, i Paesi membri dell’Unione Europea stanno accelerando gli investimenti in risorse domestiche e offshore nei mari circostanti.

Il giacimento Irena e la nuova centralità energetica dell’Adriatico

Il giacimento Irena rappresenta un tassello fondamentale per la Croazia, che ambisce a diventare un hub energetico regionale nel bacino superiore dell’Adriatico. Già attiva nel settore attraverso terminali di GNL e interconnessioni con i Paesi vicini, la Croazia rafforza ora la propria posizione con una risorsa di produzione diretta nel proprio tratto di mare. Secondo le previsioni, l’Irena gas field contribuirà non solo al fabbisogno interno, ma anche alla stabilità delle forniture energetiche per l’area balcanica e centro-europea, in un momento in cui la sicurezza energetica è tornata al centro dell’agenda politica e industriale.

Sicurezza energetica e transizione verde: due binari complementari

Sebbene il progetto Irena sia fondato sull’utilizzo di fonti fossili, si colloca all’interno di una strategia europea che cerca di bilanciare le necessità a breve termine con gli obiettivi climatici di lungo periodo. La produzione prevista è relativamente contenuta ma significativa in termini strategici: piccole risorse vicine, stabili e sotto controllo nazionale sono preferibili a grandi forniture geopoliticamente instabili.

La sfida della transizione energetica passa anche da progetti come questo, che offrono un “ponte” temporaneo verso un sistema più sostenibile, permettendo allo stesso tempo di ridurre l’impatto economico delle crisi internazionali legate all’energia. Mentre l’Europa continua la sua corsa verso un modello energetico più autonomo e resiliente, il fondale adriatico croato si rivela una frontiera silenziosa ma cruciale. L’investimento di Energean non è solo un atto industriale, ma anche un segnale economico: il gas del Nord Adriatico è destinato a giocare un ruolo importante nella nuova geografia energetica europea.