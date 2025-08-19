Meteo, Artico: anomalie record nel Mare di Kara, fino a +15,5°C sopra la media

L’Artico continua a lanciare segnali allarmanti: nel 2025 sono state rilevate anomalie della temperatura superficiale marina (SSTA) tra le più elevate di sempre. Nel mare di Kara la SSTA ha toccato +8,8°C, mentre nel canale meridionale verso l’Atlantico si è arrivati a un picco di +15,5°C. Si tratta di valori eccezionali, tra i più alti mai osservati a livello globale, che evidenziano un riscaldamento marino senza precedenti.
Per comprendere la portata del fenomeno, basti pensare che una SSTA di +8,8°C in altre latitudini equivarrebbe a condizioni termiche quasi surreali: ad esempio, acque a 28°C sulle coste della California o oltre 40°C in acque tropicali già calde. Normalmente, anomalie di +3/+4°C sono già considerate estreme; superare la soglia degli 8–10°C indica un sistema in rapido e profondo sbilanciamento.
Effetti immediati sull’ecosistema artico
- Scioglimento precoce del ghiaccio marino e stagioni libere dai ghiacci più lunghe,
con progressivo assottigliamento della banchisa.
- Alterazione della salinità superficiale per l’apporto di acqua dolce da fusione,
che indebolisce la stratificazione degli strati oceanici.
- Accelerazione della atlanticizzazione dell’Artico: acque più calde e salate,
profonde modifiche a correnti, reti trofiche e alla distribuzione delle specie.
Questi cambiamenti non restano confinati al Polo: influenzano le correnti a getto, la traiettoria delle perturbazioni europee e il bilancio energetico globale,
con potenziali ripercussioni su ondate di caldo, siccità e precipitazioni estreme alle medie latitudini.
Il contesto del biennio 2024–2025: caldo record in aria e in mare
Il biennio ha visto ripetuti record di temperatura atmosferica e
marine heatwaves in numerosi bacini (dal Mediterraneo al Pacifico). In più occasioni, le temperature in alcune aree dell’Artico hanno superato la media di +10/+15°C per periodi prolungati, mentre i minimi di copertura glaciale artica
e antartica hanno toccato livelli storicamente bassi.
In questo quadro, il mare di Kara emerge come epicentro simbolico di una trasformazione rapida: un bacino un tempo dominato da ghiacci spessi e persistenti,
oggi sempre più vulnerabile e instabile sotto la spinta del riscaldamento antropogenico.
Perché queste anomalie preoccupano
Superare soglie così estreme non è un semplice dato meteorologico: è un campanello d’allarme per la stabilità climatica globale. Ogni grado in più nelle acque artiche alimenta i feedback positivi del sistema: meno ghiaccio, maggiore assorbimento di radiazione solare, ulteriore riscaldamento di aria e oceano. Se questo trend venisse confermato nelle prossime stagioni, potremmo assistere a cambiamenti profondi nella circolazione oceanica e atmosferica, con effetti tangibili anche sull’Europa e sul Mediterraneo.