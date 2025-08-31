Meteo, Ciclone Ulrich: allerta arancione e violenti temporali in arrivo nel Sud-Est della Francia

MeteoWeb

Tra domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre il ciclone Ulrich raggiunge la Francia con un’ondata di maltempo severo: attesi forti temporali, piogge intense e raffiche di vento con rischio di allagamenti in 9 dipartimenti in allerta arancione. Nelle aree tra Linguadoca, ovest PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e sud del Rodano-Alpi si prevedono precipitazioni estremamente intense, con picchi locali > 80 mm/3h. Sull’intero episodio gli accumuli potranno raggiungere 100–150 mm, fino a 200 mm dove i temporali tenderanno a stazionare. Possibili grandinate e elevata attività elettrica.

Lunedì mattina: fascia critica a Sud-Est All’alba di lunedì 1 settembre la perturbazione insisterà dall’arco mediterraneo all’Alsazia con cielo coperto e piogge diffuse. Tra est Linguadoca, ovest PACA e sud Rodano-Alpi i fenomeni resteranno più intensi e a tratti temporaleschi. La Corsica rimarrà probabilmente asciutta per buona parte della giornata, con rovesci serali.

Pomeriggio/sera: instabilità persistente Nel pomeriggio l’asse convettivo resterà attivo tra ovest PACA e sud Rodano-Alpi, mentre su Linguadoca e Alsazia è attesa una graduale attenuazione. Altrove scenario variabile con schiarite alternate a rovesci e locali temporali, in particolare su costa atlantica e Manica. Si intensifica la Tramontana con raffiche 50–60 km/h.

Temperature in calo: assaggio d’autunno Il passaggio di Ulrich porterà un calo termico generalizzato: minime 10–15 °C (fino a 16–21 °C nel Sud-Est) e massime 18–23 °C in media. Valori più alti nel Sud-Est (23–28 °C) e in Corsica (27–32 °C).