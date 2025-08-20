Meteo estremo: perché nell’occhio dell’uragano regna la calma assoluta?

MeteoWeb

La spettacolare immagine dei NOAA Hurricane Hunters dall’interno dell’uragano Erin di categoria 5 mostra un paradosso meteorologico: mentre all’esterno infuriano venti oltre 260 km/h, al centro si apre una zona di quiete. Scopriamo perché l’occhio dell’uragano appare così tranquillo e cosa accade, davvero, nella “cupola” della tempesta.

Cos’è l’occhio dell’uragano e perché sembra un luogo sicuro

L’occhio è la zona centrale del ciclone tropicale: un’area relativamente serena, spesso con cielo parzialmente sgombro e venti deboli. Intorno, però, si erge l’eyewall (muro dell’occhio), un anello di nubi temporalesche con piogge torrenziali e raffiche estreme. Entrarvi può sembrare un sollievo, ma è solo una pausa nella furia del sistema.

Il meccanismo fisico che crea la calma: la subsidenza

La chiave è la dinamica verticale dell’aria. Nell’eyewall, l’aria calda e umida viene sospinta con forza verso l’alto alimentando cumulonembi e precipitazioni. Una parte di quest’aria viene poi richiamata verso il centro e ridiscende nell’occhio.

Durante la discesa, l’aria si comprime e si riscalda (riscaldamento adiabatico): l’umidità relativa diminuisce, le nubi si dissolvono e le precipitazioni cessano. Questo processo, chiamato subsidenza, spiega la presenza di condizioni più stabili nell’occhio, nonostante attorno il ciclone sia al massimo della potenza.

Pressione minima nell’occhio, vento massimo nell’eyewall

Nell’occhio si registra la pressione atmosferica più bassa dell’intero uragano. Il forte gradiente barico verso l’eyewall genera venti devastanti nelle aree circostanti. Più profondo è il minimo barico, più intenso sarà il vento al muro dell’occhio. Per questo motivo, la calma apparente al centro non deve ingannare: quando l’occhio passa, la tempesta ritorna subito dopo, spesso da un’altra direzione, con rinnovata violenza.

Perché questo fenomeno è cruciale per previsioni e allerta

Comprendere la struttura dell’occhio dell’uragano e dell’eyewall consente di migliorare le previsioni operative, stimare l’intensificazione rapida e calibrare i messaggi di allerta per le comunità esposte. La “tregua” nell’occhio può indurre sottovalutazione del rischio: è essenziale comunicare che la parte posteriore del ciclone può essere altrettanto o più pericolosa della parte frontale.