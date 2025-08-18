Meteo, fulmini e sicurezza: in auto si è protetti, ma in moto il rischio è massimo. Scopriamo il motivo

MeteoWeb

Negli ultimi giorni la cronaca ha riportato nuovi incidenti legati ai fulmini, incluso il caso di un motociclista colpito durante un temporale. Con altre scariche attese nei prossimi giorni, è utile chiarire subito dove si è davvero al sicuro e cosa fare nell’immediato. La regola d’oro è semplice: in auto si è generalmente protetti grazie all’effetto gabbia di Faraday; in moto, invece, la protezione non esiste e la persona resta esposta.

Perché l’auto protegge dai fulmini: la gabbia di Faraday

La carrozzeria metallica di un’autovettura funziona come un involucro conduttivo che isola l’abitacolo dal campo elettrico esterno. Se un fulmine colpisce la vettura, la corrente scorre sulla superficie della carrozzeria e si disperde a terra, mentre all’interno il campo elettrico resta praticamente nullo. Ecco perché l’auto è considerata un riparo sicuro durante un temporale.

Finestrini chiusi e mani lontane da parti metalliche interne.

e mani lontane da interne. Accosta in sicurezza se la visibilità è ridotta; evita di sostare sotto alberi o linee elettriche .

o . Rimani nell’abitacolo fino al passaggio del temporale.

Perché in moto non sei protetto

Una motocicletta non può costituire una gabbia di Faraday: manca un involucro metallico chiuso intorno alla persona. Il motociclista rimane quindi esposto e la scarica può attraversare direttamente il corpo, con conseguenze potenzialmente gravissime. Di fronte a tuoni e lampi in avvicinamento, la priorità è interrompere la marcia e raggiungere un riparo sicuro.

Evita soste in spazi aperti , sotto alberi isolati o accanto a oggetti metallici verticali.

, sotto o accanto a verticali. Cerca riparo in un edificio o all’interno di un’ auto (se possibile).

o all’interno di un’ (se possibile). Allontanati dalla moto: non offre schermatura elettrica.

Temporale in arrivo: le mosse giuste, subito

Che tu sia in viaggio o vicino a casa, riconosci i segnali precoci di un temporale (cumulonembi, tuoni, improvvisa raffica di vento) e adotta comportamenti protettivi prima che la cella convettiva sia sopra di te.

Pianifica: controlla il meteo prima di partire, specie in zone montuose o costiere. Anticipa il rientro: se senti tuoni, considera il temporale a meno di 10–15 km. Riduci l’esposizione: in moto ferma la corsa e cerca un riparo chiuso; in auto mantieni l’abitacolo isolato. Attendi: i temporali di calore possono essere intensi ma spesso durano poco nel singolo punto.

Un’auto con tetto in vetro/convertibile protegge comunque?

Sì, purché la struttura metallica dell’auto crei un percorso continuo per la scarica. Resta valido: finestrini chiusi e nessun contatto con parti metalliche.

Posso ripararmi sotto un albero?

No. Un albero isolato attira i fulmini: meglio un edificio chiuso o un’auto.

Casco e abbigliamento tecnico proteggono in moto?

No. Non costituiscono una gabbia di Faraday e non schermano dalla scarica del fulmine.

In sintesi: la regola che salva la vita

In auto sei protetto dal principio della gabbia di Faraday. In moto sei esposto. Con temporali in arrivo, scegli sempre il riparo chiuso e rimanda la ripartenza finché la cella temporalesca non si è allontanata. Un approccio prudente, informato e coerente con le buone pratiche di sicurezza riduce drasticamente il rischio in caso di fulmini.