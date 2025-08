Meteo, Giappone nella morsa del caldo: Isesaki ritocca il record storico nazionale

MeteoWeb

Il Giappone ha vissuto oggi, martedì 5 agosto 2025, una delle giornate più estreme della sua storia meteorologica. Alle ore 14:26 locali, la stazione meteorologica di Isesaki, nella prefettura di Gunma, ha registrato 41,8°C, la temperatura più alta mai rilevata nel Paese da quando esistono misurazioni ufficiali. Il nuovo primato supera il precedente record di 41,2°C a Tamba (prefettura di Hyogo), stabilito appena una settimana fa, e quelli storici di Hamamatsu (2020) e Kumagaya (2018), entrambi pari a 41,1°C.

Oltre 14 località sopra i 40°C: è record assoluto

In una sola giornata, 14 città giapponesi hanno superato i 40°C, un evento mai registrato prima. Quattro località hanno addirittura toccato i 41°C:

Hatoyama (41,4°C)

Kiryu (41,2°C)

Maebashi (41,0°C)

Isesaki (41,8°C)

Alta pressione e siccità: le cause di un’ondata estiva estrema

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), la situazione è stata generata da una configurazione anticiclonica doppia: l’alta pressione del Pacifico combinata con l’alta pressione tibetana ha bloccato l’evoluzione atmosferica, generando condizioni eccezionalmente stabili, soleggiate e torride.

Le piogge, già scarse, sono risultate ben al di sotto della media in diverse aree settentrionali e occidentali, aggravando le difficoltà per la popolazione e soprattutto per l’agricoltura, in particolare nella coltivazione del riso.

Emergenza sanitaria: 18 morti e migliaia di ricoveri per colpo di calore

Tra il 28 luglio e il 3 agosto si sono registrati almeno 18 decessi per colpo di calore, e migliaia di cittadini sono finiti al pronto soccorso con sintomi da ipertermia. Le autorità hanno diramato avvisi di emergenza, invitando a evitare sforzi nelle ore più calde e a proteggere le fasce vulnerabili della popolazione.

Luglio 2025: il mese più caldo di sempre in Giappone

I climatologi giapponesi confermano che luglio 2025 è stato il mese più caldo mai registrato nel Paese, con una media mensile di +2,89°C rispetto alla norma 1991–2020. Questo dato supera persino i record di luglio 2023 e luglio 2024, segnando una tendenza all’aumento costante.

Un campanello d’allarme per il clima globale

Secondo gli esperti, il Giappone sta diventando uno degli epicentri asiatici del riscaldamento globale. Le ondate di calore estremo si susseguono anno dopo anno, mettendo a rischio salute, agricoltura ed economia. Il Paese sarà chiamato a rivedere le sue strategie di adattamento climatico nei prossimi anni, per fronteggiare una nuova normalità sempre più rovente.