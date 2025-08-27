Meteo, Sardegna divisa in due: 38°C a Sassari, 31°C a Cagliari. Gli effetti dello Scirocco sull’Italia centro-meridionale

MeteoWeb

L’Italia vive giornate di forte contrasto meteo: mentre il Nord è già interessato dal maltempo collegato all’ex uragano Erin, il Centro-Sud e in particolare le due Isole Maggiori si trovano a fare i conti con un richiamo prefrontale. In Sardegna le massime registrate oggi hanno mostrato valori eccezionali:

+38°C ad Alghero e Sassari

ad Alghero e Sassari +37°C a Oristano

a Oristano +33°C a Olbia

a Olbia +31°C a Cagliari

a Cagliari +29°C a Nuoro

Una differenza termica netta tra l’ovest e il nord-ovest dell’isola rispetto al sud e all’est, dovuta alla disposizione dei venti di Scirocco. Questa configurazione è stata innescata dal flusso caldo subtropicale alimentato dalla circolazione depressionaria associata all’ex uragano Erin, attualmente posizionato tra Irlanda e Islanda.

Scirocco e distribuzione degli effetti

Lo Scirocco, con raffiche che hanno raggiunto i 60 km/h, ha determinato scenari molto diversi:

Costa meridionale ed orientale: clima più fresco, ma umido, con temperature meno estreme come nel caso di Cagliari.

clima più fresco, ma umido, con temperature meno estreme come nel caso di Cagliari. Zone interne e coste occidentali: caldo torrido e secco, dovuto al riscaldamento per compressione adiabatica della massa d’aria nelle aree sottovento con valori estremi sopra i 37-38°C .

caldo torrido e secco, dovuto al riscaldamento per compressione adiabatica della massa d’aria nelle aree sottovento con valori estremi sopra i . Effetti in quota: tra 800 e 1500 metri di altitudine, il vento caldo ha mantenuto alti i valori termici, accentuando la sensazione di disagio.

Sicilia, l’isola divisa dal vento

La Sicilia ha vissuto un copione simile, con contrasti regionali molto marcati:

Settore tirrenico (Palermo, Messina, Trapani): effetto favonico con impennate termiche e notti insolitamente calde.

effetto favonico con impennate termiche e notti insolitamente calde. Costa ionica e meridionale (Catania, Siracusa, Agrigento): Scirocco più umido, valori meno estremi ma con forte sensazione di afa.

Effetto Garbino al Centro Italia

Anche l’Abruzzo e il Molise sono pronti a vivere una fase di caldo improvviso. I venti di Libeccio e Garbino causeranno un rapido rialzo delle temperature sul versante adriatico. A Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare e Termoli si attendono massime oltre i +35/36°C.

Quanto durerà l’ondata di caldo

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il richiamo prefrontale raggiungerà il suo apice giovedì 28 agosto. Da venerdì, l’arrivo del fronte atlantico associato all’ex uragano Erin porterà aria più fresca e instabilità, decretando la fine di questa breve ma intensa ondata di caldo.

