Maltempo, al via peggioramento in Piemonte e Liguria: l’ex uragano Erin porta i primi temporali tra Canavese e Savonese | FOTO

Al via la Nord/Ovest una fase di maltempo legata ai resti dell’ex uragano Erin. L’intensa perturbazione atlantica che raccoglie parte del sistema tropicale ormai decaduto, ha raggiunto nelle ultime ore il Nord Italia, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Stamattina i primi temporali hanno interessato il Mar Ligure, con rovesci che hanno toccato marginalmente la costa. Le immagini scattate a Ceriale (SV), nella gallery a corredo dell’articolo, mostrano forti piogge in mare, a tratti arrivate fino alla Gallinara e ad Albenga. Al momento si registrano inoltre i primi temporali in Piemonte, nel basso Canavese.

Inizia così al Nord Italia un deciso peggioramento: sono attese piogge intense e abbondanti, così come forti temporali, con accumuli che potranno superare i 200 mm in poche ore, con il rischio di allagamenti e inondazioni.

