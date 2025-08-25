Meteo, con l’uragano Erin arriva anche la sabbia dal Sahara in Europa: coinvolta anche l’Italia | VIDEO

MeteoWeb

Il meteo dell’ultima settimana di agosto in Europa sarà pesantemente influenzato dalla presenza dell’ex uragano Erin. Oltre a portare forti venti e forti piogge su vaste aree del continente, in grado di provocare danni e disagi in molti Paesi dai settori settentrionali a quelli meridionali, un altro fattore da tenere in considerazione sarà la sabbia del Sahara. La circolazione attivata dalla tempesta, infatti, innescherà un’intrusione di sabbia dal Sahara verso l’Europa. Anche il servizio Copernicus informa di questo sviluppo atteso in settimana.

“La nostra ultima animazione basata sui dati di Copernicus Atmosphere prevede un’intrusione di sabbia dal Sahara che raggiungerà la Spagna e il Mediterraneo occidentale, prima di spostarsi verso Francia, Italia ed Europa sudorientale questa settimana”, si legge sui canali social del servizio europeo Copernicus.

L’animazione mostra che la sabbia del Sahara inizierà ad avvolgere dapprima la Spagna domani, martedì 26 agosto, per poi interessare anche il sud della Francia e la Sardegna nella giornata di mercoledì 27, estendendosi poi al Centro-Sud dell’Italia e ad ampie zone dell’Est Europa giovedì 28.