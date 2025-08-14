Molise sotto monitoraggio: Virus West Nile rilevato in un falco

MeteoWeb

Trovato un falco positivo al virus West Nile nella zona di Trivento, in provincia di Campobasso. Lo fa sapere l’Asrem, azienda sanitaria regionale del Molise. Il Dipartimento di Prevenzione lo ha segnalato alla struttura complessa dei veterinari e si è confrontato con il Comune. L’Asrem ricorda che “i volatili sono serbatoi naturali del virus mentre le zanzare dei vettori”. Sul fronte delle donazioni di sangue, la Struttura competente sta effettuando i test su tutti i donatori del Molise.