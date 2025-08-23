Montagna: salvati nella notte 2 escursionisti dispersi in Friuli

MeteoWeb

Si è conclusa con esito positivo, nella tarda serata di ieri, una missione di soccorso in Val Cimoliana (Pordenone) per una coppia di escursionisti 25enni della zona. Si trovavano in un’area particolarmente impervia e pericolosa, attorno ai 1000 metri di quota, nei pressi del Col de le Gremane, quando hanno contattato il 112 e lanciato l’SOS. L’elicottero ha recuperato la ragazza con il verricello, mentre 4 soccorritori a piedi hanno accompagnato il ragazzo, illeso, fino a valle. L’intervento si è concluso intorno alle 22:30.