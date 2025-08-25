MSC World Europa in avaria al largo di Ponza, oltre 8mila persone a bordo

MeteoWeb

Alle ore 07:25 di questa mattina la M/N MSC World Europa, battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a Sud/Ovest dell’isola di Ponza. La situazione a bordo risulta tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo. È quanto comunica la Guardia Costiera in una nota.

Due rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli.

Tecnici specializzati della Compagnia stanno inoltre raggiungendo l’unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l’avaria. A scopo precauzionale, è stato disposto l’invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera.

Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l’armatore.