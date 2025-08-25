Ripartita la nave MSC World Europa in avaria: procede verso Napoli

MeteoWeb

È ripartita la MSC World Europa, la nave da crociera ferma da questa mattina al largo di Ponza per un’avaria ai motori. I tecnici intervenuti a bordo sono riusciti a far ripartire la propulsione e la nave sta ora procedendo lentamente ma in maniera autonoma verso il porto di Napoli. La nave, con oltre 8500 persone a bordo, “è attualmente in navigazione verso il porto di Napoli con sistema di propulsione parzialmente ripristinato, a seguito di un inconveniente tecnico riscontrato in precedenza”, ha reso noto MSC Crociere. “Una verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto“, prosegue la nota, in cui MSC ha ribadito che “tutti i servizi a bordo continuano a funzionare regolarmente e non vi sono condizioni che compromettano la sicurezza degli ospiti o dell’equipaggio”.

La MSC è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che è in costante contatto con il comandante della nave, e in zona stanno arrivando anche i due rimorchiatori partiti da Napoli e Gioia Tauro.

“I passeggeri, inclusi coloro che devono imbarcarsi a Napoli, sono stati tempestivamente informati del ritardo e ricevono aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione”, ha fatto sapere la compagnia.

La nave è ora in navigazione autonomamente (con una velocità di circa 14 nodi) ed è diretta a Napoli come previsto, con arrivo stimato entro le 21:00 di questa sera. Questa sera si procederà con lo sbarco e l’imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, la compagnia confermerà questa partenza solo dopo un’ulteriore ispezione a Napoli al momento dell’arrivo.