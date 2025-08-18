Tracce del batterio che avrebbe provocato la morte, la settimana scorsa, di due neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bolzano, sono state trovate dai carabinieri del Nas nel dispenser del detergente, utilizzato per la pulizia dei biberon e delle tettarelle. Si attendono, ora, le analisi di laboratorio, sul materiale sequestrato.
Neonati morti in ospedale a Bolzano: cosa hanno trovato i carabinieri del Nas
Il Nas scopre il batterio nel dispenser del detergente usato per biberon: attese le analisi di laboratorio sui campioni sequestrati all’ospedale di Bolzano
MeteoWeb