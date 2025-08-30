Norvegia, voragine inghiotte autostrada vicino Trondheim: un disperso

MeteoWeb

In Norvegia si è aperta una vasta voragine sull’autostrada E6, nel Comune di Levanger, a Nord di Trondheim, provocando il crollo di entrambe le carreggiate e interessando anche la linea ferroviaria. Sul posto sono in corso complesse operazioni di soccorso: i soccorritori stanno cercando almeno una persona che potrebbe essere stata inghiottita dalla frana. Un altro automobilista, la cui vettura è finita in acqua, è riuscito a mettersi in salvo ed è stato recuperato. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Levanger, ma le sue condizioni non sono gravi.

Le ricerche proseguono per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte, ha dichiarato Terje Bolås, responsabile delle operazioni di soccorso, intervistato dall’emittente pubblica norvegese NRK.