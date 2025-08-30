Voragine su autostrada in Norvegia: dato per morto il disperso

MeteoWeb

Una persona è dispersa in seguito alla voragine che si è aperta questa mattina sull’autostrada E6 in Norvegia. La Polizia ha concluso l’operazione di soccorso temendo che l’uomo sia ormai deceduto. “Il centro di soccorso e la Polizia hanno deciso di concludere le operazioni di soccorso presso il luogo della frana nel comune di Levanger“, riporta un comunicato stampa, riportato dall’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. “Si cercherà ora una persona che si presume deceduta. La persona dispersa è un uomo danese che lavorava sul posto. I familiari sono stati informati”, conclude la nota.

L’allarme è scattato alle 8:43 di questa mattina e sul posto si è svolta una grossa operazione di soccorso. L’autostrada e la linea ferroviaria colpiti dalla frana rimangono chiusi.