Oggi 14 incendi in Sardegna: Canadair in azione a Santadi

Sono 14 gli incendi registrati oggi in Sardegna, e per 4 di questi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e del concorso aereo nazionale. Il primo di questi roghi è divampato nelle campagne del Comune di Santadi, in località Riu rigau, dove alle squadre a terra si sono uniti elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Marganai e Pula e del Super puma decollato da Fenosu; chiesto anche l’intervento di un Canadair decollato da Olbia.

Il secondo nel Comune di Scano di Montiferro, in località Bena Uda, dove sono intervenuti elicotteri dalle basi Cfva di Bosa e Fenosu; l’incendio ha interessato 2,5 ettari di pascolo nudo. Il terzo poi nel Comune di Carbonia, località Guardia serra bestiame, e gli elicotteri sono arrivati dalle basi Cfva di Marganai e Pula; l’incendio ha percorso 15 ettari di macchia mediterranea.

Il quarto incendio ha interessato il territorio del Comune di Pabillonis, in località Bau Sterriu, ed è intervenuto un elicottero leggero e un Super puma decollati dalla base Cfva di Fenosu.