Pakistan, enorme frana si abbatte su Attabad, nell’area di Hunza | VIDEO

MeteoWeb

Mentre il Pakistan lotta contro gli effetti delle intense piogge monsoniche, responsabili di gravi inondazioni in varie zone del Paese, con conseguenti danni e centinaia di vittime, una grande frana ha colpito l’area di Attabad, nella regione di Gilgit-Baltistan, nel nord del Paese. Le immagini mostrano l’imponente movimento franoso generare un’enorme nube di polvere e detriti sull’area. Le piogge monsoniche, che da giugno colpiscono Pakistan e India, hanno già provocato oltre 800 vittime solo in Pakistan.

