Attenzione alle patatine fritte: aumentano il rischio di diabete del 20%

Un nuovo studio, pubblicato sul prestigioso British Medical Journal, lancia un allarme: il consumo di patatine fritte è associato a un rischio significativamente più alto di sviluppare il diabete di tipo 2. La ricerca, condotta dagli scienziati della Harvard TH Chan School of Public Health, ha esaminato le abitudini alimentari di oltre 200mila adulti per più di trent’anni, rivelando una sorprendente correlazione.
Patatine fritte vs. patate al forno: una differenza cruciale
La ricerca, guidata da Seyed Mohammad Mousavi, ha analizzato con attenzione l’impatto sulla salute di diversi modi di preparare le patate. I partecipanti hanno risposto regolarmente a questionari, fornendo dettagli sul loro consumo di patate fritte, bollite, al forno e schiacciate, oltre che su altri alimenti come i cereali integrali. I risultati sono stati molto chiari: mentre il consumo di patate lesse o al forno non ha mostrato alcuna associazione con l’insorgenza del diabete, 3 porzioni settimanali di patatine fritte sono state correlate a un aumento del 20% del rischio.
Sostituzioni intelligenti per una salute migliore
Lo studio ha anche messo in luce il potere delle sostituzioni alimentari. Sostituire le patate (in qualsiasi forma) con cereali integrali, come pasta, pane o farro, è stato associato a una riduzione del rischio di diabete del 4%. La differenza diventa ancora più evidente quando si confrontano le patatine fritte con i cereali integrali: chi ha fatto questa scelta ha visto il rischio diminuire del 19%.
Come ha sottolineato Walter Willett, uno degli autori dell’articolo, i risultati sono “semplici e potenti“: anche piccoli cambiamenti quotidiani possono avere un impatto notevole sulla nostra salute. Questo studio, ha aggiunto, evidenzia la necessità di considerare non solo la categoria generica degli alimenti, ma anche come vengono preparati e con cosa vengono sostituiti. Non tutte le patate sono uguali, e questa distinzione è fondamentale per creare linee guida dietetiche efficaci.