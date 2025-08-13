Le Persedi solcano il cielo di Marina di Modica: spettacolare FOTO dalla Sicilia

MeteoWeb

La scorsa notte, si è verificato il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, lo spettacolo di stelle cadenti più atteso dell’anno. Tuttavia, lo sciame del 2025 coincide con il sorgere di una Luna gibbosa calante, il cui bagliore rende difficile individuare tutte le meteore, tranne quelle più luminose. Nonostante questo, le Perseidi sono note per la loro capacità di generare impressionanti palle di fuoco, quindi vale lo stesso la pena di soffermarsi ad ammirare il cielo in queste notti. Come dimostra la foto che ci invia Gianni Tumino da Marina di Modica, nel Ragusano, che ha immortalato tre spettacolari Perseidi la notte scorsa.

Tumino ci fornisce le note tecniche dello scatto:

13/08/2025 – ora locale 00:03, 00:32, 01:14

CANON EOS R5 Mirrorless Camera

Obiettivo SIGMA ART 14 mm. f/1,8 @ f/3,2

N° 3 pose da 10 secondi

Softwares: LightRoom, Photoshop

Come nascono le Perseidi

Lo sciame meteorico delle Perseidi è un evento annuale che si verifica quando la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa 109P/Swift-Tuttle. Le stelle cadenti possono essere osservate quando minuscoli frammenti di cometa colpiscono la nostra atmosfera a velocità fino a 59 chilometri al secondo, lasciando una scia infuocata, seppur di breve durata, nel cielo terrestre.