PIONEER, il primo vascello a idrogeno senza equipaggio certificato nel Regno Unito

MeteoWeb

Lloyd’s Register, fornitore di servizi di classificazione e conformità, ha emesso il primo certificato nel Regno Unito per un vascello operato a distanza e senza equipaggio (ROUV). Il certificato è stato assegnato al PIONEER di ACUA Ocean, un vascello senza equipaggio alimentato a idrogeno progettato per operazioni a lunga durata. Il certificato per il PIONEER di ACUA Ocean è stato rilasciato secondo l’Annex 2 della Maritime and Coastguard Agency’s (MCA) Workboat Code Edition 3 (WBC3). Introdotte nel dicembre 2023, le normative WBC3 stabiliscono gli standard di sicurezza e operativi per i ROUV che operano nelle acque del Regno Unito.

Un passaggio storico per la certificazione dei ROUV

Lloyd’s Register è stata la prima autorità di certificazione autorizzata dalla MCA a rilasciare certificati sotto l’Annex 2. Questo segna una pietra miliare nel settore, poiché rappresenta il completamento del processo di certificazione per un ROUV operativo.

Caratteristiche del PIONEER

Propulsione a idrogeno e navigazione autonoma

Il PIONEER è dotato di un sistema di propulsione a celle a combustibile a idrogeno integrato, navigazione autonoma avanzata, capacità di comando remoto e un design modulare adattato a diverse operazioni offshore. Queste caratteristiche rendono il PIONEER ideale per attività come il monitoraggio ambientale, la consapevolezza del dominio marittimo e l’ispezione delle infrastrutture offshore.

Il futuro della navigazione autonoma

Prove in mare e sostenibilità

Questa certificazione sostiene le prossime prove in mare del PIONEER sotto la Clean Maritime Demonstrator Competition (CMDC) del Regno Unito. Questo programma mira a promuovere tecnologie innovative per accelerare la decarbonizzazione marittima, e ACUA Ocean prevede di completare le attività di prova sotto operazioni a idrogeno, prima di passare allo sviluppo di varianti ibride ed elettriche del PIONEER.

La collaborazione per il futuro

Anderson Chaplow, Principal Specialist di Lloyd’s Register, ha commentato: “questa certificazione rappresenta un passo importante – non solo per ACUA Ocean o LR, ma per l’intera industria marittima del Regno Unito. Dimostra che la certificazione di piccoli e complessi ROUV sotto l’Annex 2 è possibile e stabilisce un precedente per gli altri nel settore. Mostra anche cosa è possibile quando sviluppatori, regolatori e società di classificazione collaborano per portare tecnologie emergenti in sicurezza nelle operazioni”.

Lloyd’s Register prevede di rilasciare ulteriori certificazioni WBC3 Annex 2 nei prossimi mesi, segnando una nuova era nella navigazione autonoma e sostenibile.